Более 100 км новосибирских автодорог отремонтировано по проекту БКД

Новосибирск, , 14:54 — REGNUM Реализация в Новосибирской области приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» позволила в 2018 году привести в нормативное состояние более 100 км автодорог и ликвидировать 19 мест концентрации ДТП. О завершении дорожного сезона на пресс-конференции сегодня, 8 ноября, рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Новосибирская область уже второй год участвует в масштабном проекте «Безопасные и качественные дороги», — сказал Анатолий Костылевский. — Работы в этом году выполнены на 52 объектах на автодорогах регионального и межмуниципального значения, улично-дорожной сети городов Бердск, Искитим, Новосибирск, Обь, р.п. Кольцово. В нормативное состояние приведено 100,7 км дорог агломерации, выполнены работы по ликвидации 19 мест концентрации ДТП. Все объекты сданы в эксплуатацию. Таким образом, в этом году мы достигли целевых показателей проекта».

Среди крупных объектов текущего года названы участки дорог, расположенные на ул. Русской, ул. Немировича-Данченко, ул. Бориса Богаткова, Красном проспекте, Димитровский мост и проезд Энергетиков в Новосибирске. Также полностью отремонтирована ул. Первомайская (7,7 км). В городе Обь отремонтирована ул. Геодезическая, которая ведёт к новой школе, в Искитиме — ул. Советская, в Бердске — ул. Лунная, в р.п. Кольцово построена автодорога №10. Продолжилась реконструкция автодорог «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий» и «Новосибирск — Кочки — Павлодар», где дороги будут расширены до I технической категории.

Всего на реализацию приоритетного проекта направлено 2,4 млрд рублей, из них 1 млрд — из федерального бюджета, 1,1 млрд — из областного, а также средства местных бюджетов. Большая часть средств была направлена областному центру и ГКУ Новосибирской области ТУАД, которое является заказчиком работ на региональных и межмуниципальных автодорогах.

В Новосибирской области реализуется ещё одна значимая программа — ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 — 2017 годы и на период до 2020 года». В 2018 году в Венгеровском районе за счёт средств федерального и областного бюджетов реконструировано два объекта дорожной инфраструктуры общей протяженностью 9,6 км.

«В целом в регионе уделяется большое внимание сельским дорогам. Муниципальным образованиям на автодороги местного значения в этом году изначально было предусмотрено 2,8 млрд рублей. Однако, решением главы региона Андрея Травникова в марте этого года на ремонт дорог в сельской местности за счёт перераспределения средств дорожного фонда дополнительно было выделено 1,5 млрд рублей. На эти средства в сельской местности отремонтировано 117 км автодорог», — подчеркнул Костылевский.

Министр также отметил, что в 2019 году приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги» приобретёт статус национального. В Новосибирской агломерации запланирован ремонт 43,5 км, строительство и реконструкция 5,4 км участков автодорог. Самые крупные объекты — реконструкция вылетных магистралей Новосибирска (ул. Гусинобродское шоссе, ул. Кедровая, ул. 2-ая Станционная). Продолжатся дорожные работы на Колыванском и Ордынском направлениях, в сторону Криводановки. Окончательный перечень объектов будет утвержден на общественных обсуждениях, которые пройдут в правительстве Новосибирской области в декабре. Финансирование на 2019 год из федерального бюджета на проведение работ в Новосибирской агломерации ожидается в объёме 1 млрд рублей.

По программе «Устойчивое развитие сельских территорий» на 2019 год запланирована реконструкция автодороги «Мироновка — Петрушино» (12,5 км) в Баганском районе. Всего в следующем году планируется провести работы на 252,7 км автодорог регионального и межмуниципального значения. А также начать работы по обустройству дорожно-транспортной инфраструктуры, обеспечивающей подъезд к будущему ледовому дворцу спорта «Ледовая арена».

«Сейчас особое внимание уделяется содержанию автодорог регионального и межмуниципального значения, в особенности на участках, где проходят школьные и пассажирские автобусы. Подрядными организациям, с которыми заключены госконтракты, подготовлено порядка тысячи единиц техники, заготовлены пескосоляная смесь, противогололедные реагенты. Очистка дорог от снега проводится регулярно, работа подрядчиков по содержанию дорог находится на контроле министерства и специалистов ТУАД», — сказал Костылевский.

Министр подчеркнул, что ответственными за содержание улично-дорожной сети в городах и селах являются непосредственно местные власти.

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