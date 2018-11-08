ФАС исключила подорожание важнейших лекарств из-за маркировки

Москва, , 14:45 — REGNUM Издержки производителей лекарств на генерацию кода обязательной маркировки не отразятся на стоимости жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Об этом говорится в письме, подписанном заместителем главы ФАС Рачиком Петросяном.

Стоимость маркировки составит 50 копеек. Генерировать коды будет Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), он ж создаст базу «единой национальной системы маркировки и прослеживания товаров».

Указанные 50 копеек войдут в ежегодное повышение цен с учетом уровня инфляции. В 2016 году ЖНВЛП стоимостью 50 — 50 рублей подорожали на 1,85 рубля, в 2017 — на 1,24 рубля, в 2018 — на 1,25 рубля, говорится в документе, имеющемся в распоряжении РБК.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября в Госдуму был внесен законопроект о системе мониторинга товаров, подлежащих маркировке. Речь идет о создании и внедрении информационной системы мониторинга движения товаров от производителя до конечного потребителя с использованием контрольных (идентификационных) знаков.

В августе «Ведомости» сообщали, что создание системы маркировки обойдется более чем в 200 млрд рублей за 15 лет. При этом предполагается, что вложения инвесторов окупятся за счет прибыли, которую дадут услуги по маркировке.

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