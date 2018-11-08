В Москве обсудили обеспечение безопасности ядерной энергетики будущего

Москва, , 14:41 — REGNUM Вопросы обеспечения безопасности ядерной энергетики будущего обсудили участники 16-й международной школы-конференции «Новые материалы: Толерантное ядерное топливо», организованной кафедрой «Физические проблемы материаловедения» Института ядерной физики и технологий НИЯУ МИФИ, сообщает 8 ноября пресс-служба вуза.

Программа мероприятия традиционно включала обзорные лекции и доклады ведущих отечественных и зарубежных учёных, а также стендовые доклады слушателей. Конференция была посвящена материалам тепловыделяющих сборок активных зон легководных реакторов.

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В работе конференции приняли участие 179 человек, в том числе 15 аспирантов и 85 студентов НИЯУ МИФИ, 18 докторов наук и 31 кандидат наук из 21 организации России и шести организаций из США, Белоруссии, Словакии и Казахстана. За время проведения было прочитано 22 лекции, шесть устных сообщений студентов и представлено 47 стендовых докладов.

«Все понимают, что в скором времени нам нужно переходить на новые виды топлива и оболочек, которые будут обеспечивать бесперебойную и безотказную работу ядерных установок, — сообщил в своём выступлении профессор кафедры № 9 НИЯУ МИФИ, сотрудник Курчатовского института Кирилл Приходько. — Данная конференция посвящена обсуждению того, как мы можем изменить нынешнюю ситуацию с топливом и с материалом оболочек, чтобы сделать их безопасными».

Отмечается, что ежегодная международная конференция выносит на повестку актуальные проблемы человечества и приглашает к участию в том числе и иностранных экспертов для обмена опытом, результатами исследований и наработками для того, чтобы решать глобальные проблемы оперативно не только в рамках страны, но и всем миром. Особенностью мероприятия этого года стала двухдневная ознакомительная практика для молодых участников в современных лабораториях и центрах коллективного пользования НИЯУ МИФИ, НИТУ «МИСиС» и НИЦ «Курчатовский институт».

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