Еврокомиссия улучшила прогноз по росту экономики России

Брюссель, , 14:34 — REGNUM Европейская комиссия улучшила прогноз экономического роста в РФ на 2018−2020 годы, говорится в осеннем экономическом прогнозе ЕК, опубликованном 8 ноября на сайте организации.

Согласно осеннему прогнозу, экономический рост в России в текущем году составит 1,7%, в 2019-м — 1,6%, в 2020-м — 1,8%.

Напомним, в своем майском прогнозе ЕК прогнозировала рост экономики РФ на уровне 1,5% в текущем году, 1,6% — в 2019-м и 1,7% — в 2020-м году.

Как сообщало ИА REGNUM, по оценке Банка России, рост ВВП РФ в 2019 году может составить 1,2−1,7%. Центробанк также повысил свой среднесрочный прогноз по росту ВВП на 2020 год с прежних 1,5−2% до 1,8−2,3%. По оценке Международного валютного фонда, рост российской экономики в 2019 году составит 1,8%.

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