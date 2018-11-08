Индийская Tata Steel объединит всю свою продукцию под единым брендом

Нью-Дели, , 19:19 — REGNUM Президент крупнейшей индийской сталелитейной компания Tata Steel Ltd. (TSL) Ананд Сен в ходе пресс-конференции 7 ноября 2018 года заявил о том, что руководство корпорации намерено увеличить к 2025 году выработку стали до 30 миллионов тонн за счет расширения производственных мощностей. Затем будет произведено создание единого бренда для всей продукции компании, что будет способствовать лучшему взаимодействию с клиентской базой и повысит узнаваемость товаров TSL.

По сообщению индийского новостного агентства «Хинду», Ананд Сен также отметил, что, несмотря на изменения политики компании в отношении брендов, вся продукция продолжить проходить проверку на соответствие высоким стандартам TSL.

В случае обнаружения недостатков в качестве того или иного товара его продажа продолжится под старым брендом вплоть до устранения недостатка качества.