Нефтяные компании будут гнуть свою политику на АЗС и накалять ситуацию

Москва, , 14:45 — REGNUM Нефтяные компании не только продолжают обманывать правительство, не сдерживая цены на топливо, но и перекладывают на корпоративных клиентов обязанности компенсировать упущенные прибыли в своих АЗС, считает эксперт «Международного Финансового Центра» Гайдар Гасанов.

Чтобы не терять доходы в рознице, нефтяники вначале лишили корпоративных клиентов скидок по топливным картам, а затем и вовсе стали вводить «сервисные сборы». О том, что ухудшение условий обслуживания на АЗС в той или иной степени ощутили корпоративные клиенты «Газпром нефти», «Роснефти» и других сетей заправок, сообщил «Коммерсантъ».

"Скрытое повышение цен на бензин и дизельное топливо приведет к тому что корпоративные клиенты также начнут повышать цены на свои услуги. Этим сейчас занимаются как сетевые АЗС, так и частные, тем самым разгоняют и без того высокую инфляцию в стране.

Выходит, так, что нефтяные компании не только продолжают обманывать правительство, не сдерживая цены на топливо, но и перекладывают на корпоративных клиентов обязанности компенсировать упущенные прибыли в своих АЗС.

В классическом понимании цены на бензин и дизельное топливо российских АЗС находятся под общим влиянием мировых цен на нефть. С ростом цен на нефтепродукты цены на топливо на внутреннем рынке должно также расти и сдерживать рост нефтяные компании могут только в том случае, если будут увеличивать объемы поставок топлива на внутреннем рынке, что им абсолютно не выгодно, поскольку создадутся колоссальные издержки для компаний-экспортеров.

По этой причине на помощь приходит правительство с рычагом управления в виде запретительных пошлин на нефтепродукты. По моему мнению, ситуация будет только накалятся поскольку так или иначе АЗС будут гнуть свою политику и скрытно, где это будет возможным, осуществлять манипуляции с ценами на топливо».