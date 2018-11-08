Турбовинтовой самолет SAAB 2000 показали на выставке в Джакарте

Джакарта, , 14:48 — REGNUM Шведская компания SAAB поддерживает миссию Индонезии по модернизации своих вооруженных сил и продвижению отечественных высокотехнологичных отраслей, сообщает Antaranews.

«С введением законопроекта №16 от 2012 года об оборонной промышленности Индонезия движется к независимости оборонных возможностей, и компания SAAB поддерживает эту миссию», — заявил глава представительства SAAB в Индонезии Андерс Дал.

Отмечается, что на международной выставке Indo Defence Expo & Forum 2018 Швеция представила пассажирский турбовинтовой самолет SAAB 2000, истребители Gripen и универсальный переносной зенитно-ракетный комплекс RBS 70.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выставку оборонной промышленности Indo Defense Expo & Forum, которая проходит с 7 по 10 ноября 2018 года в Джакарте, посетят представители 867 компаний из 60 стран.

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