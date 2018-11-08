Законопроект о контроле за денежными операциями внесен в Госдуму

Москва, , 14:17 — REGNUM Пакет законопроектов, направленных на совершенствование контроля операций с денежными средствами, внесла в Госдуму группа депутатов во главе с лидером комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым («Справедливая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 8 ноября.

Депутаты отмечают, что любые операции с денежными средствами в РФ подвержены обязательному контролю, однако нормы этого контроля давно не обновлялись. Поэтому авторы инициатив предлагают определить для каждой организации список операций, подверженных обязательному контролю (ОПОК). По каждой такой операции организация должна предоставлять сведения в Росфинмониторинг. И речь идет не только о покупках на сумму свыше 600 тыс. рублей.

Авторы инициатив также предусматривают список исключений для организаций, которым разрешено не предоставлять такие данные. Речь идет о некоторых некоммерческих организациях, госкорпорациях, а также ТСЖ и потребительских кооперативах. Кроме того, информацию по переводу денег некредитными организациями по поручению клиента также разрешается не предоставлять для отчетности.

Мониторинг за соблюдением нового режима будет дистанционным — его порядок определит президент РФ. Кроме того, авторы инициативы также предлагают ввести так называемый риск-ориентированный подход. Правила и критерии отнесения деятельности организаций к определённому уровню риска будут определять надзорные органы.

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