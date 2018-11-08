Организатор аукциона по продаже имущества ТЛК судится с антимонопольщиками

Санкт-Петербург, , 14:15 — REGNUM «В конце октября УФАС по Санкт-Петербургу предписало объявить новый аукцион по продажеимущества ОАО «Транспортно-логистический комплекс» (ТЛК), однако дело приобрело довольно неожиданный оборот.

В сентябре этого года в очередной раз на торги был выставленимущественный комплекс ТЛК в порту Усть-Луга, предназначенный для строительства портовых объектов, перевалки и размещения грузов на территории МПК «Юг-2», а также права аренды земельных участков у Росморречфлота, комитета по управлению имуществом Кингисеппского района Ленобласти, а также комитета по природным ресурсам Ленобласти.

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Объект интересный, обременения неизвестны

К активу стоимостью около 10 млрд. руб., по данным различных СМИ, проявили потенциальный интерес несколько крупныхкомпаний, в том числе АО Холдинговая компания «Новотранс» Константина Гончарова, кипрская компания ACG Finance Limited, а также частное лицо — победительница конкурса «Юрист сезона. Весна-2017»Мария Кудинова и др. В итоге практически все они подали жалобы в петербургское УФАС, в которых заявили о грубых нарушениях организаторами торгов обязательных процедур.

Так, например, ни у кого из потенциальных участников не было возможности ознакомиться с документами, описывающими обременения ТЛК. Основные из них — договоры аренды и субаренды, которые конкурсный управляющий компании ТЛКАндрей Мариничев заключилс ООО «Новые коммунальные технологии (НКТ). То, что выставленное на торги имущество ТЛК находится в долгосрочной субаренде у НКТ, с самого начала вызывало удивление. По данным издания «Коммерсантъ», в январе 2018 года НКТ перекупило5,2 млрд рублей долга банкротящегося ТЛК перед Сбербанком. Это было сделаночерез цепочку посредников всего за 46 млн руб. Условия этой сделки неизвестны. Похоже, что официальные торги так проведены и не были, но тем не менее, НКТ обрело статус залогового кредитора. Кроме того, по всей видимости, без каких-либо возражений Андрея Мариничева, как конкурсного управляющего, НКТ постаралось внести в реестр требований в деле о банкротстве ТЛК дополнительные суммы процентов за пользование заемными средствами, а также неустойку, из-за чего кредитный массив ТЛК за несколько месяцев смог вырасти в 2 раза, превысив 10 млрд руб.

Что касается самой субаренды (сроки от 5 до 49 лет), то ее условия также до сих пор не раскрыты ни участникам дела о банкротстве ТЛК, ни сторонним лицам, ни потенциальным участникам торгов. Никто не обнаружил и документального согласия владельца имущества на сдачу его в субаренду. Все это можно расценивать, как действия, предпринятые в противовес интересам собственника активов и потенциальных участников торгов.

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Нет документов — нет торгов

Конкурсный управляющий ТЛКАндрей Мариничев продаетимущество банкротящейся компании с весны 2018 года. Но торги отменялись из-за отсутствия участников. В сентябре актив не был продан по аналогичной причине. Но в этот раз ситуация развивалась иным образом. Согласно жалобам в петербургское УФАС, о которых мы говорили выше, организатор торгов по продаже имущества в Усть-Луге — ООО «Спутник» (привлечено Андреем Мариничевым) — не предоставилпотенциальным участникам необходимые данные и документы. Тем самым организатор, препятствуя предоставлению полной информации об активе, предположительно, мог создать преимущество для залогового кредитора. А НКТ вполне может быть заинтересована в приобретении имущества, так как имеет право оставить его за собой по цене на 10% ниже начальной продажной цены. При этом похоже, что само ООО «НКТ», созданное только в 2017 году, не обладает ресурсами, необходимыми для участия в торгах, не говоря уже о материально-технической базе для ведения какой-либо деятельности в порту.

Рассмотрев все жалобы, комиссия петербургского УФАС предписалаООО «Спутник» в срок до 22 октября 2018 года отменить решение о признании торгов несостоявшимся, устранить нарушения при организации торгов, обеспечить возможность ознакомления с имуществом потенциальным участникам. Реакция Андрея Мариничева не заставила себя ждать. Практически сразу после решения УФАС в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области было принято к рассмотрению исковое заявление. В нем организатор торгов пытается оспорить решение петербургских антимонопольщиков.

При этом Андрей Мариничев заявил газете «Коммерсантъ», что «хочет продать лот тем, кто осознает риски, связанные с договорами аренды НКТ, но готов купить актив. Жалобы же направлены на то, чтобы за лот поторговаться».

Иллюзия незаинтересованности рынка, или как организатору оставить объект себе за бесценок?

Но, если потенциальные участники торгов действительно пытались узнать все подробности истории лота, чтобы в честной борьбе его заполучить, то конкурсный управляющий заинтересован, видимо, в чем-то другом. По данным наших источников, в противовес решениям петербургского УФАС, без каких-либо законных оснований на счета ТЛК уже могли начать поступать средства от НТК за оставление имущества, которое должно было быть выставлено на торги, за залоговым кредитором по значительно меньшей цене. И вполне резонно предположить, что конкурсный управляющий не может об этом не знать. Если Андрей Мариничевв курсе ситуации, то сложный для понимания пазл под названием «торги» начинает складываться в довольно внятную картинку. Несмотря на предписание УФАС, ООО «Спутник» принято решение о признании торгов несостоявшимися. Об этом свидетельствует публикация на сайте www.nistp.ru. А это, по мнению организатора, может означать, что процедура банкротства якобы соблюдена. На торги участники заявок не подали, а поэтому имеются формальные основания для передачи активов ТЛК залоговому кредитору. Конечно, ни о каком выполнении норм законодательства и о правомочности действий Андрея Ивановича Мариничева речи здесь идти не может.

Но у г-на Мариничева, по нашему предположению, такой стиль работы. По информации наших источников, несколько лет назад на судебных заседаниях, где он также выступал в роли конкурсного управляющего, его если верить investfunds.ruуже косвенно обвиняли в ненадлежащей инвентаризации имущества должников-банкротов, а также возможном содействии собственникам этих компаний в сокрытии имущества от кредиторов. Так, по данным указанного выше источника, в 2016 году группа «ФИНАМ» при рассмотрении исков к ОАО «Живой офис» за неуплату долгов, предполагала наличие личной заинтересованности Андрея Мариничева в исходе дела в пользу ответчика. Конкурсный управляющий, предположительно, был связан с группой лиц, которые являлись бывшими работниками ООО «СПЕНС» и членами совета директоров, акционерами ОАО «Живой офис» (владел 100% долей в УК ООО «СПЕНС»). «ФИНАМ» тогда также указывал на наличие признаков того, что некоторые предоставленные конкурсным управляющим бумаги не являются подлинными, отсутствуют подписи, несколько документов и вовсе не предоставлялись и так далее. Банк России тогда установили факты манипулирования рынком обыкновенных акций ОАО «Живой офис» на торгах ЗАО «ФБ ММВБ».

То есть манера г-на Мариничева работать видна и, видимо, оттачивалась годами. Отличие лишь в суммах потенциальных сделок и значении обанкрочиваемых активов для государства.

А в случае с ТЛК положение усугубляется как раз тем, что более 23% его акций находятся в госсобственности у двух субъектов. В сложившейся ситуации остается пока непонятным фактическое бездействие государственных структур и надзорных органов. Ведь нанесение ущерба общественно значимым интересам, в том числе и бюджетной системе страны, дело серьезное, и внимание к нему, как нам кажется, должно быть пристальным, а принятые меры — решительными и однозначными».