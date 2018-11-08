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Повышение сервисных сборов на крупных АЗС повысит розничные цены — эксперт

Экономика

Повышение цен на топливо может негативно сказаться на работе ритейлеров и грузоперевозчиков

Москва, 8 ноября 2018, 14:13 — REGNUM  Повышают сервисные сборы в основном крупные сетевые АЗС, преподнося свои действия в качестве «вынужденных мер», связанных с нестабильной ситуацией на топливном рынке. И эти действия неминуемо скажутся на цене продуктов на полках магазинов, уверен директор дивизиона «Химки» ГК «АвтоСпецЦентр» Алексей Гопкало.

Ранее стало известно, что для того, чтобы не терять доходы в рознице, нефтяники вначале лишили корпоративных клиентов скидок по топливным картам, а затем и вовсе стали вводить «сервисные сборы». О том, что ухудшение условий обслуживания на АЗС в той или иной степени ощутили корпоративные клиенты «Газпром нефти», «Роснефти» и других сетей заправок, сообщил «Коммерсантъ».

"Повышение цен на топливо может негативно сказаться на работе ритейлеров и грузоперевозчиков: цены на услуги грузоперевозок возрастут, что в конечном итоге приведет к росту стоимости продуктов на полках магазинов. Например, доля затрат на ГСМ в структуре себестоимости продовольственных товаров составляет от 20 до 35% и больше в зависимости от региона.

Можно сделать вывод о том, что внедрение сервисного сбора по своему содержанию является скрытым повышением розничных цен. Данные меры идут в разрез с политикой сдерживания розничных цен на топливо.

Топливные карты для корпоративных клиентов, как известно, сегодня являются основным легальным способом закупки нефтепродуктов с целью последующего учета. Корпоранты будут вынуждены либо разработать новые схемы закупки ГСМ, либо повысить стоимость товаров и услуг пропорционально росту своих затрат на транспортировку.

В целом, стоит отметить, что скрытое повышение цен на топливо было вполне предсказуемо, так как является естественной реакцией АЗС на текущую рыночную ситуацию. Кроме того, уже с 1 января 2019 г. ставка акцизов на дизтопливо и нефть повысится на 2,7 тыс. руб. и на 3,7 тыс. руб. за тн., а экспортная пошлина на нефть увеличится на 5 процентных пунктов.

Постепенно стоимость нефти на внутреннем и внешнем рынках выравнивается: цены на бензин и дизтопливо в России продолжат расти».

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Бензиновый ажиотаж
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