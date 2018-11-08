Еврокомиссия считает, что экономика Италии стала самой медленной в ЕС

Рим, , 14:10 — REGNUM Еврокомиссия пересмотрела прогноз роста ВВП Италии в 2018 году с 1,3% до 1,1%, сообщает информагентство Ansa в четверг, 8 ноября.

При этом евробюрократы полагают, что в 2019 году ВВП Италии будет расти быстрее, чем прогнозировалось ранее — прогноз повышен с 1,1% до 1,2%.

Итальянская экономика замедляется из-за снижения объёмов импорта и объемов промышленного производства, отметили в Еврокомиссии.

Дефицит бюджета страны, по мнению еврочиновников, в 2018 году составит 1,9% ВВП вместо ожидаемых 1,7%. При этом в 2019—2020 годах вследствие запланированных правительством социальных реформ дефицит и вовсе может составить 2,9% и 3,1% ВВП соответственно, что станет нарушением норм ЕС.

К тому быстрому росту, по мнению еврочиновников, приведут снижение пенсионного возраста, увеличение государственных инвестиций и выплаты по доходу от гражданства. Итальянская экономика будет в эти годы расти медленнее всех в ЕС, а уровень госдолга (131% ВВП) снижаться не будет, полагают в Еврокомиссии.

Как сообщалось ранее, утвержденный правительством и президентом Италии проект бюджета на 2019 и плановый период до 2021 года направлен в парламент страны и властям ЕС. В парламенте у правящей коалиции есть большинство, а руководители Еврокомиссии заявили о необходимости пересмотра проекта из-за слишком высокого запланированного дефицита бюджета.

В Еврокомиссии считают, что высокий дефицит представляет опасность ввиду высокого госдолга страны. В правительстве отказались вносить поправки, ссылаясь на то, что политика экономии уже доказала свою неэффективность, и нужно сменить модель экономической политики.

Кроме того, итальянские власти отмечают лицемерие евробюрократов, которые при прежних, дружественных им правительствах Италии гораздо мягче отзывались о госдолге и дефиците страны. Регулярные апокалиптические заявления еврочиновников являются не следствием, а причиной проблем Италии на бирже, Еврокомиссия таким способом ведет политическую борьбу с недружественным ей правительством, полагают в Италии.

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