Волгоградский комбинат «Красный октябрь» признан банкротом

Волгоград, , 14:11 — REGNUM Волгоградский металлургический комбинат «Красный октябрь» признан банкротом. Такое решение 8 ноября принял Арбитражный суд Волгоградской области по иску налоговой службы. Задолженность предприятия перед ФНС составляет 130 млн рублей. Теперь на заводе назначен конкурсный управляющий, который проведет процедуру банкротства.

Процедура наблюдения на предприятии была введена еще в мае 2018 года. Инициатором выступала компания Red October International, принадлежащая владельцу металлургического комбината Дмитрию Герасименко. После к требованиям компании присоединилась и налоговая служба. Как сообщил ТАСС, сейчас задолженность по налогам составляет 130 млн рублей.

ИА REGNUM напоминает, что в августе 2018 года в региональном управлении Федеральной налоговой службы сообщили, что комбинат погасил задолженность по налогам, которая составляла 424 млн рублей. В октябре 2018 года завод ходатайствовал о прекращении производства. На предприятии заявляли, что все требования конкурсных кредиторов удовлетворены. В том числе, был погашен долг за аренду.

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