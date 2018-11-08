Под концертный зал свердловской филармонии запросили ещё 362 млн рублей

Екатеринбург, , 14:07 — REGNUM В неожиданном финансовом ракурсе предстало строительства концертного зала для свердловской филармонии. Подробности вскрылись на заседании комитета по бюджету, финансам и налогам областного Заксобрания при обсуждении проекта бюджета региона на 2019 год, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Тема с филармонией всплыла в докладе министра финансов области Галины Кулаченко. Она заявила, что на филармонию в 2019 году выделят 362 миллиона рублей. Деньги, по словам Кулаченко, уйдут на «проектно-изыскательские работы для строительства пристроя концертного зала».

На выступление Кулаченко практически мгновенно отреагировал председатель комиссии ЗакСО по межпарламентской деятельности Вячеслав Вегнер: «В бюджете у нас уже предусмотрено 300 млн («295!» — сразу поправил его глава комитета Владимир Терешков)». Вегнер упомянул, что наличие статьи расходов в проекте бюджета предполагает, что вопрос со сносом дома на Карла Либкнехта, 40 уже решен, и мнениЯ жильцов вообще не будут браться в расчЁт. Депутат призвал «не обделять селян» и потратить деньги, заложенные на филармонию, на газификацию сельской местности и технические субдидии по сельскому хозяйству.

Глава минфина отнеслась к заявлениям Вегнера крайне осторожно. «Предложения интересные, наверное, их можно будет рассматривать, как заменить одни расходы и на другие… Может быть, какое-то решение будет принято», — заявила Кулаченко. Было видно, что депутата такой ответ не устроил, но разгорающуюся перепалку смог остановить глава комитета по бюджету Владимир Терешков, для чего ему пришлось перейти на резко повышенный тон. Однако вопрос Терешков вовсе не закрыл, а обострил и углубил:

«Филармония! 295 млн рублей на конец года у нас в бюджете висит. 361 миллион мы добавляем в 2019 году. Кто-то может пояснить, как эти суммы корреспондируются? Это действительно 600 миллионов нужны на проектно-изыскательские работы? Или это уже что-то другое?».

Возмущенный глава комитета призвал к ответу свердловского министра культуры Светлану Учайкину. Учайкина удивила собравшихся своим ответом. «До конца 2018 года будут освоены деньги, отданные на проектную документацию». Но после уточняющего вопроса Терешкова министр высказалась достаточно туманно: «Не вся часть денег уйдет, но запланированы эти деньги на оплату данных работ. Следующий год, который предполагает проведение других этапов подготовки к строительству концертного зала, они в этой сумме». «Если не договоримся с жильцами, значит, эти деньги не будут освоены», — отдельно заявила она Вегнеру.

Было видно, что главу комитета не устроил ответ Учайкиной. «Тема достаточно острая, она вышла в публичную плоскость. На мой взгляд, некорректная подготовка этого проекта была проведена, и это вызывает очень большое недовольство части населения», — заявил Терешков.

После заседания корреспондент ИА REGNUM получил у Владимира Терешкова дополнительный комментарий. По словам спикера, в проекте на 2018 год было заложено 300 млн рублей на подготовку всех документов для строительства концертного зала.

«В 2018 году мы последними изменениями сняли 5 млн рублей, оставили 295 миллионов. До конца года значительная часть этих средств, будет подтверждена. Работа эта ведется. А 362 миллиона рублей будут заложены в 2019 году на проектно-изыскательские работы», — отметил Терешков.

Он также подчеркнул, что оставшаяся по итогам 2018 года сумма перейдётв областной бюджет и потрачена либо на строительство, либо на те же проектно-изыскательские работы. После уточняющего вопроса журналистов глава комитета уточнил, что еще не видел документов по освоенной части средств и надеется получить их от Учайкиной, но при заложении средств в бюджет-2018 по филармонии предоставлялось финансовое обоснование.

Таким образом, получается, что всего за 2018−2019 гг. на концертный зал для филармонии потратят до 657 млн рублей.

Напомним, свердловская прокуратура уже проявила обеспокоенность по поводу возможного сноса дома на Карла Либкнехта, 40 в связи с постройкой концертного зала. Вся необходимая документация была затребована органами, уточнили в пресс-службе ведомства.