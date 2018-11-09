Кайф фуршетов и презентаций: зачем властям РФ тьма международных форумов?

Москва, , 00:05 — REGNUM В чем глубинный смысл многочисленных международных форумов, которые так любит российское правительство, особенно на фоне бедственного положения внутрироссийских начинаний, обсуждает обозреватель ИА REGNUM Андрей Маленький.

Огромное количество международных форумов заполонило деятельность Минпромторга и горячо поддерживается правительством России. Если делать выводы о результатах этих мероприятий, ориентируясь на пресс-релизы, то итоги, разумеется, впечатляют: перспективы невероятные, а контуры Нью-Васюков проступают все отчетливее. Но это — пресс-релизы, написанные по ходу дела, а форум, вероятно, должен давать отсроченный эффект, ведь пользе он приносит по исполнению заключенных с его помощью контрактов.

Такой информации не предоставляется, так что оценить, как сыграли вложенные в форумы деньги, невозможно, — но даже и сквозь такую самохвалебную форму начинает проступать правда о безобразном несоответствии заявок и результатов. А тем временем особые экономические зоны (ОЭЗ), созданные в России как двигатели экономики, способные привлечь иностранные инвестиции и передовые технологии, продолжают закрываться в связи с неэффективностью: из 36, созданных с 2005 года, к 2017 закрылось уже 11. Как оценить те миллиарды, потраченные на финансирование этих закрытых ОЭЗ?

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