Эксперт об опросе ВЦИОМ: выбор отечественных продуктов закономерен

Москва, , 13:14 — REGNUM То, что жители России в большинстве своем предпочитают отечественные продукты питания, — это закономерно и продиктовано в первую очередь ценой, считает эксперт потребительского рынка, генеральный директор Группы компаний TDI Наталья Орлова.

Ранее были опубликованы данные опроса ВЦИОМ, согласно которым подавляющее большинство жителей России покупают отечественные продукты питания, однако при выборе техники предпочтения отдаются зарубежным брендам.

«В среднем она на 5−15% ниже, чем у импортных аналогов. В категории овощей и фруктов в сезон ценовая разница может достигать 50−80%. Второй момент, который склоняет россиян к приобретению отечественных продуктов, — это вкусовые качества.

Например, рыбу, мясо, молочные продукты, овощи и фрукты можно купить в свежем виде, если речь об импортных аналогах — то продукция поставляется только в замороженном виде, в упаковках для длительного хранения или после специальной обработки, что снижает вкусовые качества товара.

К тому же, мода на здоровый образ жизни предполагает, что питаться лучше свежими продуктами, которые доступны в твоем регионе проживания, поэтому выбор в пользу российских овощей, фруктов, мяса, рыбы и молочных продуктов очевиден.

Что же касается техники, одежды и обуви, то бытует мнение, что импортные производители предлагают товары более высокого качества. В некоторых категориях — это обоснованное утверждение, например, если речь идет о технике. Для одежды и обуви это не совсем так.

Все, что касается сегмента «люкс», действительно выше по качеству; если говорить о более низких ценовых категориях, то отечественные товары здесь не уступают зарубежным аналогам. Цены на зарубежные и российские вещи находятся примерно на одинаковом уровне, потому что изготавливаются преимущественно из иностранного сырья.

На сегодняшний день потребление хлопка в России на 95% зависит от импорта, шерсти — на 85%, химических волокон и льна — примерно на 30%».

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