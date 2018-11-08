Претензии от налоговой: у кировского завода ангаров проблемы?

Киров, , 12:47 — REGNUM Кировское предприятие, специализирующиеся на строительстве зданий любого целевого назначения, пытается обанкротить налоговая служба. Обоснованность претензий к ООО «Завод ангаров» Арбитражный суд Кировской области начнёт рассматривать 21 ноября 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По данным ЕГРЮЛ, ООО создано 23 декабря 2015 года, гендиректор и единственный владелец — Игорь Татаринов. Он в разное время был учредителем семи юрлиц, часть из которых на сегодня уже ликвидирована или в стадии ликвидации. В числе учреждённых — строительное ООО «Волгаспецстрой», ООО «Архстройпроект», ООО «Инвестор», ООО «Строительная компания «Крафт» и ТСЖ «Володарского, 117А». Он также является владельцем действующего ООО «Лесэкспорт» и гендиректором лесозаводческой компании «Юрьянский лесопитомник», принадлежащей Светлане Татариновой.

Основной вид деятельности ООО «Завод ангаров» — производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей, уставный капитал — 10 тыс. рублей.

Претензии к компании имеет Управление ФНС по Кировской области, которое обратилось в Арбитражный суд региона с просьбой признать завод банкротом. Сумма исковых требований — 1 675 909,49 рубля. В качестве арбитражного управляющего предлагается член Ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Содействие». Обоснованность иска рассмотрят 21 ноября 2018 года.

По данным с официального сайта компании, она реализует проекты по всей страны, в том числе Татарии, Башкирии. Среди проектов компании — складские комплексы, промышленные помещения, гаражи, автомойки и другие. Например, в Ульяновске компания занималась строительством авиационного производственного цеха.

На сайте также отмечено, что у предприятие есть собственное производство, которое расположено в селе Загарье Юрьянского района Кировской области.