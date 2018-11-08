Госдума уточняет правила прекращения производства по долгам за ипотеку

Москва, , 12:36 — REGNUM Законопроект, направленный на расширение условий, по которым судебный пристав должен прекратить исполнительное производство, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 8 ноября.

В частности, пристав будет обязан прекратить производство, если заемщик прекратил обязательства перед кредитором в рамках закона об ипотеке. Пристав также будет не вправе взыскивать исполнительский сбор, затраченный на производство, если оно прекращено по мировому соглашению банка и заемщика.

Законопроект также прописывает, что общая сумма исполнительского сбора должна составлять 7% от суммы, подлежащей взысканию, вне зависимости от количества заемщиков. Сегодня же ставка сбора достигает 7% с каждого из должников.

Кроме того, исполнительский сбор также не будет взыскиваться, если производство возбуждено против граждан, которые вошли в госпрограмму помощи правительства РФ. Речь идет, в частности, о валютных ипотетчиках.