Путин приветствовал участников Первого российско-корейского форума

Москва, , 12:30 — REGNUM Сегодня, 8 ноября, президент РФ Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам и гостям Первого российско-корейского межрегионального форума. В телеграмме подчеркивается, что отношения между Россией и Южной Кореей находятся на высоком уровне, сообщается на сайте Кремля.

Особенно президент РФ отметил развитие двустороннего сотрудничества между регионами. Так, многие субъекты РФ, прежде всего, Дальний Восток, поддерживают связи с провинциями и городами Республики Корея и разрабатывают совместные проекты по различным направлениям. По мнению Путина, партнёрство способствует экономическому, инфраструктурному и социальному развитию регионов обеих стран.

Глава Российского государства выразил уверенность, что форум предоставит хорошую возможность для обмена опытом, а также для запуска новых перспективных и взаимовыгодных инициатив, и пожелал участникам первого российско-корейского форума успехов.

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Как сообщает ИА REGNUM, первый российско-корейский форум межрегионального сотрудничества проходит в южнокорейском городе Пхохан. Девиз форума — «Россия и Корея открывают будущее». Форум собрал руководителей и представителей девяти субъектов Дальневосточного ФО и всех 17 регионов Республики Корея.

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