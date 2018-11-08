Васильев: сенатор Керимов готов перерегистрировать бизнес в Дагестан

Махачкала, , 12:21 — REGNUM Член Совета Федерации РФ Сулейман Керимов готов перерегистрировать свой бизнес в Дагестан. С капитала предпринимателя в республику в виде налогов будет поступать до 5 млрд рублей в год, сообщил глава региона Владимир Васильев телеканалу РБК.

Политик отметил, что средства будут проходить через республиканский бюджет и уходить в Дербент, как и положено, по соответствующим программам.

«Я признателен Керимову. Он взял такой важный участок — Дербент. Можете представить, что такое пять миллиардов для города, у которого консолидированный доход где-то миллиард в год», — сказал Васильев.

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Глава Дагестана добавил, что для республики очень важно, что на родину возвращаются не только амбиционные талантливые дагестанцы, но и крупный бизнес.

Напомним, о своих планах вложить денежные средства в Дербент Сулейман Керимов сообщил 16 октября на встрече с депутатами городского собрания. Тогда сенатор заявил, что сумма будет превышать годовой бюджет города, а в 2019 году объем инвестиций увеличится в пять раз.

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Спустя неделю новый мэр Дербента Хизри Абакаров сообщил, что уже в ноябре 2018 года Керимов перечислит бюджет города в виде налогов первые 1,5 млрд рублей. Однако по положениям налогового законодательства только 16% от начислений могут прямо поступить в бюджет муниципалитета. Остальная доля остаётся в региональной казне.

В тот же день, 23 октября, Абакаров опубликовал открытое обращение к главе Дагестана Владимиру Васильеву, в котором просил того оставить городу в полном объёме выделяемые Керимовым деньги. Градоначальник мотивировал это необходимостью направления значительных средств для решения имеющихся в Дербенте проблем.

Однако Владимир Васильев отказался удовлетворять просьбу мэра. Руководитель региона заявил, что не намерен менять условия распределения бюджетных средств.

«Они привлекают 5 млрд рублей. Они что, город Солнца строят? Надо понимать, что рядом такие же дагестанцы», — сказал тогда глава республики.