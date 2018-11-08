Из Сургута – на Ставрополье: аэропорт Минеральных Вод открывает новые рейсы

Минеральные воды, Ставропольский край, , 12:16 — REGNUM Регулярное авиасообщение сразу с девятью российскими городами будет открыто из международного аэропорта «Минеральные Воды» с 28 ноября. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

Авиарейсы свяжут Минеральные Воды с Ижевском, Новосибирском, Самарой, Екатеринбургом, Сургутом, Тюменью, Нижневартовском, Челябинском и Омском. Таким образом, жители этих городов смогут добираться до курортов Ставрополья без пересадок в Москве. Выполнять рейсы будет авиакомпания «Ижавиа».

"Для обеспечения рентабельности в построении маршрутной сети используется узловой принцип, когда рейсы одного направления скоординировано прилетают в один аэропорт: в нем происходит обмен пассажиров и багажа без необходимых дополнительных формальностей. При этом ожидание вылета составляет от одного до полутора часов. Транзитные маршруты через Ижевск позволят сформировать устойчивый пассажиропоток и обеспечить развитие как авиакомпании, так и наземной инфраструктуры», — пояснил гендиректор компании-перевозчика Александр Синельников.

Отметим, сегодня из аэропорта «Минеральные Воды» пассажиры могут улететь в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Курск, Ростов-на-Дону, Череповец, Сочи, Нижнекамск, Махачкалу и в другие российские города. Также есть рейсы в Баку, Ереван, Астану, Салоники, Тель-Авив.