Свердловские депутаты утвердили проект бюджета с дефицитом 6,5 млрд рублей

Екатеринбург, , 12:11 — REGNUM Принять законопроект об свердловском бюджете на 2019 год в первом чтении призвали депутаты комитета по бюджету, финансам и налогам в Заксобрании области. Заседание комитета прошло сегодня, 8 ноября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Обсуждение инициативы прошло не без конфликтов. После доклада министра финансов Свердловской области Галины Кулаченко ряд депутатов высказали свои претензии по статьям расходов. В частности, звучали предложения по дофинансированию гидротехнических сооружений области, ветеренарии. Возмущение некоторых вызвало избыточное финансирование нового зала филармонии и ледовой арены в Екатеринбурге. При этом, по их мнению, совершенно забытым остался проект ледовой арены в Первоуральске. «Было протокольное поручение губернатора на проектирование ледовой арены», — сказал депутат Алексей Дронов. И обратил внимание на то, что в проекте бюджета на 2019 год средства не заложены.

Тем не менее, за законопроект проголосовали все присутствующие члены комитета.

Напомним, ранее проект бюджета был одобрен правительством области с доходами в 239,2 млрд рублей и расходами в 245,7 млрд рублей. Эксперты общественного совета при минфине региона также поддержали законопроект. Депутаты Заксобрания решат судьбу документа уже 13 ноября.