В Архангельске обсудили развитие агролесоводства в Баренцевом регионе

Архангельск, , 12:05 — REGNUM Реализацию международного проекта по эффективному использованию лесов «Агролесоводство в Баренцевом регионе» обсудили участники встречи, состоявшейся накануне в Северном (Арктическом) федеральном университете (САФУ), сообщила пресс-служба вуза.

В мероприятии приняли участие представители Лапландского университета прикладных наук, Финского института природных ресурсов, Норвежского института биоэкономических исследований и бизнес-партнера проекта — ягодного кооператива «Архангельская клюква». Со стороны САФУ участником проекта стала Высшая школа естественных наук и технологий. Отмечается, что проект является одним из одиннадцати, поддержаных Программой приграничного сотрудничества ЕС и России «Коларктик 2014−2020».

«Сотрудничество в сфере агролесоводства направлено на поиск вариантов многоцелевого эффективного использования лесов и лесных продуктов в странах Баренцева региона», — говорится в сообщении.

В пресс-службе вуза сообщили, что практики этой деятельности исследованы в разных частях Баренцева региона, но не было действий, направленных на совмещение результатов. В рамках указанного проекта будут обобщены агролесоводственные практики и разработана виртуальная модель агролесоводственного предприятия. Результаты такого моделирования будут применены на конкретных предприятиях региона в пилотном режиме. В результате работы на основе анализа потенциала сельского и лесного хозяйства будут разработаны рекомендации для комплексного ведения лесного и сельскохозяйственного фермерства в странах Баренцева региона.

Совместный Мониторинговый Комитет одобрил 11 из 40 проектных заявок, представленных различными заявителями во время первого раунда подачи заявок. Финансирование Программы в общей сложности составило €12 млн.