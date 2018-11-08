Якутия сможет законно погашать дефицит бюджета за счет камней

Москва, , 11:53 — REGNUM Якутия, где существует единственный региональный госфонд драгметаллов, сможет использовать средства от реализации драгоценных металлов и камней для покрытия дефицита своего бюджета. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 ноября, такие нормы прописаны в правительственном законопроекте, который Госдума приняла в первом чтении.

Так, законопроект позволяет регионам финансировать дефицит своего бюджета за счет доходов от реализации драгметаллов и камней. Однако речь идет только о драгметаллах, которые есть в госфонде субъекта РФ.

«Такой фонд есть в единственном субъекте РФ — республике Саха — Якутия, которая и предложила эту поправку», — объяснил в ходе пленарного заседания Госдумы замминистра финансов РФ Алексей Лавров.

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При этом, по его словам, на практике республика получает доход от реализации драгметаллов, но в самом Бюджетном кодексе нет норм, которые позволяли бы использовать эти средства для покрытия дефицита бюджета региона. Правительство предлагает устранить сложившийся правовой пробел.

«Эта ситуация будет более благоприятной для республики Якутия, поскольку теперь величину этих поступлений можно будет отражать корректно в источниках финансирования дефицита», — заявил Лавров.