Крупный груз для Белорусской АЭС временно обесточит юг Новгородской области

р.п. Шимск, Новгородская область, , 11:40 — REGNUM В Новгородской области из-за транспортировки крупногабаритного оборудования для Белорусской АЭС возможны перерывы в энергоснабжении населённых пунктов, находящихся вблизи маршрута автопоезда. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе «Новгородэнерго».

Высота платформы с грузом составляет 8,6 метра, длина — 40 метров, ширина — 7,4 метра. Вес составляет 224 тонны.

Колонна выдвинулась из посёлка Шимск Новгородской области 7 ноября около 15:00.

Жителей населённых пунктов, расположенных рядом с автодорогой по пути следования груза, энергетики предупредили о возможных перерывах в электроснабжении. По данным «Новгородэнерго», на территории региона предстоит поднять или демонтировать более 100 пролётов линий электропередач. На пути следования колонны такие крупные населённые пункты как Старая Русса, Поддорье, Холм. Перерывы в энергоснабжении могут составить от двух до пяти часов.

Энергетики обещают, что постараются минимизировать время вынужденных отключений.

По предварительным оценкам, путь автопоезда до границы с Псковской областью займёт около недели, после чего платформу будут сопровождать бригады соседнего филиала МРСК Северо-Запада «Псковэнерго».

Напомним, что аналогичный автопоезд с оборудованием для строящейся в Белоруссии атомной электростанции проходил по Новгородской области в 2017 году.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается по российскому проекту в городе Островец Гродненской области. Генпроектировщиком и генподрядчиком сооружения выступает «Атомстройэкспорт» (входит в «Росатом»). Пуск первого энергоблока БелАЭС намечен на 2019 год, второго — на 2020 год.