Госдума запускает механизм банковских кредитов для Минфина

Москва, , 11:35 — REGNUM Правительственный законопроект, направленный в том числе на выравнивание долговой нагрузки бюджетов субъектов РФ, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 8 ноября.

Одно из наиболее значимых изменений, которое предлагает правительство в законопроекте, — наделить Минфин правом получать краткосрочные кредиты банков и других кредитных организаций. Предполагается, что эти средства могут использоваться для пополнения остатков средств на счетах федерального бюджета, чтобы затем использовать их как дотации на сбалансированность региональных бюджетов.

Порядок получения таких кредитов установит правительство РФ. Однако, как отмечают авторы инициативы в сопроводительных документах к законопроекту, такое нововведение может применяться исключительно как чрезвычайная мера.

Ранее в ходе заседания профильного комитета Госдумы представители Счетной палаты выступили против такого предложения. С точки зрения аудиторов, если норма вступит в силу, то это приведет к росту обслуживания госдолга, так как кредиты кредитных организаций дорогие. Счетная палата также не исключает, что нововведение может привести к росту самого госдолга.

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