Госдума меняет правила реализации госбюджета

Москва, , 11:34 — REGNUM Правительственный законопроект, уточняющий правила исполнения и реализации федерального бюджета, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 8 ноября.

В частности, правительство предлагает прописать в Бюджетном кодексе, что регионы могут финансировать дефицит своих бюджетов за счет доходов от реализации драгоценных металлов и камней. Новый механизм будет работать аналогично зачислению средств, получаемых от продажи акций.

Правительство также предлагает разрешить регионам превышать ограничения по предельному размеру дефицита бюджета, если одним из источников его финансирования будет доход от реализации государственных запасов драгметаллов и камней.

Кроме того, правительство также предлагает расширить перечень целей, на которые могут быть направлены госзаимствования. В их число предлагается включить финансовое обеспечение иных источников финансирования дефицита госбюджета, пополнение остатков средств на счетах госказны, а также для пополнения остатков средств на счетах региональных бюджетов.

Правительство также продлевает действующее сегодня ограничение на предоставление госсубсидий и бюджетных инвестиций тем получателям, у которых есть просроченная или неурегулированная задолженность по денежным обязательствам.

Кроме того, законопроект устанавливает, что средства, которые останутся на счетах федерального бюджета к началу 2019 года, могут быть использованы на увеличение финансирования реализации решений президента РФ. Речь идет об обеспечении мероприятий в сфере национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, развития оборонно-промышленного комплекса. Кроме того, остатки средств также могут быть использованы для увеличения резервного фонда правительства РФ.

Читайте развитие сюжета: Госдума запускает механизм банковских кредитов для Минфина