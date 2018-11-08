В состав кластера «Долина Дона» вошли туркомпании и объединение виноделов

Ростов-на-Дону, , 11:16 — REGNUM Две туристические компании и объединение виноделов включены в состав территориального кластера «Долина Дона», сообщает 8 ноября пресс-служба Донского государственного технического университета (ДГТУ).

Отмечается, что соответствующий документ на заседании рабочей группы кластера подписали ректор ДГТУ Бесарион Месхи, директор департамента потребительского рынка Ростовской области Ирина Теларова, председатель саморегулируемой организации Союз виноградарей и виноделов Дона и Волги Николай Берников, начальник отдела въездного туризма компании «Рейна-Тур НТВ» Елена Васильева-Баглер, директор по развитию компании «Авиа Сити» Александр Ковалев.

«Мы — за развитие винодельческой отрасли в Ростовской области путем кластерного взаимодействия. Наша задача — кооперация всех заинтересованных в этом предприятий, — сообщила Ирина Теларова. — И сегодня «Долина Дона» пополняется новыми, но значимыми для нашей работы участниками».

Союз виноградарей и виноделов Дона и Волги включает в себя порядка 25 организаций и индивидуальных предпринимателей, которые занимаются выращиванием и переработкой ягод. В рамках кластера они приобретут новые перспективы, при этом поспособствуют развитию «Долины Дона». А туристические компании будут работать над реализацией одного из проектов кластера — «Маркетинг и туризм».

Винный территориальный кластер «Долина Дона» создан в 2015 году. Некоммерческое объединение призвано консолидировать научный, образовательный и производственный потенциал его участников для обеспечения высоких темпов развития виноградарства и виноделия, увеличения конкурентоспособности выпускаемой продукции. ДГТУ координирует работу кластера