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Польша заключила 24-летний контракт на поставки газа из США

Экономика

Поставки топлива американская компания начнет выполнять уже с 2019 года

Варшава, 8 ноября 2018, 11:06 — REGNUM  Контракт на поставку сжиженного природного газа (СПГ) из США подписала польская компания PGNiG с американской Cheniere Marketing International. Об этом сообщает 8 ноября пресс-служба польского газового концерна.

Отмечается, что 24-летний контракт на поставку 29,5 млн тонн СПГ американская компания начнет выполнять уже с 2019 года.

«Согласованные условия контракта, включая конкурентоспособную цену, полностью удовлетворяют для PGNiG», — говорится в сообщении пресс-службы.

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Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября объявил глава PGNiG Мачей Вожняк заявил, что между польской компанией и американской Venture Global LNG подписан долгосрочный контракт на поставку СПГ. Согласно договору, Польша на протяжении 20 лет будет получать по 2 млн тонн топлива в год.

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Газодобыча и транспортировка газа
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