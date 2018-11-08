Польша заключила 24-летний контракт на поставки газа из США

Варшава, , 11:06 — REGNUM Контракт на поставку сжиженного природного газа (СПГ) из США подписала польская компания PGNiG с американской Cheniere Marketing International. Об этом сообщает 8 ноября пресс-служба польского газового концерна.

Отмечается, что 24-летний контракт на поставку 29,5 млн тонн СПГ американская компания начнет выполнять уже с 2019 года.

«Согласованные условия контракта, включая конкурентоспособную цену, полностью удовлетворяют для PGNiG», — говорится в сообщении пресс-службы.

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Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября объявил глава PGNiG Мачей Вожняк заявил, что между польской компанией и американской Venture Global LNG подписан долгосрочный контракт на поставку СПГ. Согласно договору, Польша на протяжении 20 лет будет получать по 2 млн тонн топлива в год.

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