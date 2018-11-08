Ветроустановки в Якутии — эксперимент: «Не будем спешить с выводами»

Якутск, , 11:13 — REGNUM Проект «Русгидро», запущенный в посёлке Тикси Булунского района и подразумевающий его электроснабжение от работы ветроустановок не избавит республику от необходимости завозить топливо. Об этом заявил депутат Госдумы РФ от Якутии Федот Тумусов, комментируя запуск в работу ветряной электростанции.

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«Во-первых, технология японская. Конечно, международное сотрудничество — это хорошо, мы не зря от Думы ездили в Японию, но всё же. Во-вторых, речь не идёт о «чистой» ветроустановке. На самом деле, строится ветродизельный комплекс на 3,9 МВт, то есть от завоза топлива избавиться не получится (экономия — только 500 тонн), да и дизельную часть еще предстоит возвести», — указывает на минусы проекта Федот Тумусов.

Он также отметил, что проект «Русгидро» — это только эксперимент, и прежде чем устанавливать новые ветряные электростанции, компания намерена посмотреть на итоги проекта в Тикси. Кроме того, нет гарантий, что строительство ветроустановок будет завершено в 2019 году.

«Сроки аккуратно не называются, как и цена — ясно только, что речь идет как минимум о миллиарде рублей. Причем этот миллиард — лишь подготовка площадки, сами ветрогенераторы пока получены бесплатно. А вот для дальнейшего возведения систем такого рода, «Русгидро» уже просит денег у правительства», — также подчеркнул Федот Тумусов.

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Депутат предлагает не спешить с выводами и обращает внимание на тот факт, что даже на тестовой площадке ветрогенерация занимает лишь четвертую часть от предполагаемой выработки энергии: «Посмотрим, что будет дальше».

Как сообщало ИА REGNUM, ветряная электростанция мощностью 900 кВт была введена в эксплуатацию в арктическом посёлке Тикси. В составе электростанции будут работать три ветроустановки в арктическом исполнении. Они способны выдержать суровые условия Заполярья: температуру до — 50ºC и ветер скоростью до 70 м/с. Оборудование произведено специалистами японской компании Komaihaltek.