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Госдума досрочно освободила от должности двух аудиторов Счетной палаты

Экономика

Новые аудиторы должны быть назначены в течение двух месяцев после согласования кандидатур с президентом РФ

Москва, 8 ноября 2018, 10:54 — REGNUM  Госдума досрочно прекратила полномочия аудиторов Счетной палаты Владимира Катренко и Александра Жданькова, передает корреспондент ИА REGNUM 8 ноября. Решение принято на основании их заявлений. Оба аудиторы назначены Госдумой в 2007 году.

Катренко возглавлял департамент по экспертно-аналитической и контрольной деятельности в области расходов федерального бюджета на фундаментальные исследования, физическую культуру, спорт, социальную политику, а также средств Пенсионного фонда, Фонда социального страхования.

В то же время Жданьков руководил департаментом по экспертно-аналитической и контрольной деятельности в области расходов федерального бюджета на международные отношения и международное сотрудничество, а также бюджета Союзного государства и оборота федерального имущества за рубежом.

Новые аудиторы должны быть назначены в течение двух месяцев после согласования кандидатур с президентом. Комитет Госдумы по контролю и регламенту ждет предложений от фракций до 12 ноября.

Накануне Совфед на заседании принял отставку аудитора Бато-Жаргала Жамбалнимбуева, которого сенаторы назначали в 2013 году из своих рядов.

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Счетная палата РФ
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