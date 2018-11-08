Получателя субсидии Минпромторга России из Татарии пытаются обанкротить

Казань, , 10:52 — REGNUM Банкротные претензии к компании из Татарии, которой была одобрена субсидиарная поддержка Минпромторга России, Арбитражный суд РТ рассмотрит 21 ноября 2018 года. Это далеко не первое заявление с требованием признать банкротом ООО «Барс Технолоджи», завод по выпуску аккумуляторов которого располагается на территории особой экономической зоны «Алабуга». Ранее суд оставил без рассмотрение аналогичное заявление елабужской компании «Подряд», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, ООО «Барс Технолоджи» учреждено в конце октября 2014 года с уставным капиталом — 200 млн рублей. Компания специализируется на производстве аккумуляторов, а её завод базируется в ОЭЗ «Алабуга». На этапе реализации проекта его анонсировали как первый российской завод, где происходит полностью автоматизированная сборка аккумуляторных батарей. Весной 2018 года, принимая на своих площадях министра экономики Татарии Фарида Абдулганиева, владелец компании Олег Коробченко заявил о планах предприятия уже к 2020 году «стать лидером российского производства по производству аккумуляторных батарей» и в ближайшие три года получить «15% рынка РФ».

Второй совладелец общества — ООО «Авторемонтный завод «Кориб», которым также владеет Коробченко (входит в Ассоциацию «Машиностроительный кластер РТ»).

В конце сентября 2018 года проект «Производство аккумуляторных батарей по технологии EFB» (Enhanced Flooded Battery), инициированный ООО «Барс Технолоджи», был одобрен к субсидиарной поддержке Минпромторга России. Совместно с ещё одним проектом в ОЭЗ «Алабуга», одобренным ведомством, общая сумма субсидии составит 744,5 млн рублей.

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В конце июля 2018 года в Арбитражный суд Татарии поступил иск с требованием признать ООО банкротом. Истцом выступило елабужское ООО «Контакт», выставившее претензии на сумму 325 тыс. рублей. 29 октября 2018 года суд оставил иск без рассмотрения, но 8 октября в суд поступило ходатайство о вступлении в дело о банкротстве от другого кредитора предприятия — ООО «Проектная фирма «Стройподряд». Сумма ее претензий — 325 тыс. рублей, заседание по оценке обоснованности претензий назначено на 21 ноября 2018 года.

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