Повернуться лицом к предприятиям призвали на заседании ректората ВолгГТУ

Волгоград, , 10:49 — REGNUM Итогом очередного заседания ректората Волгоградского государственного технического университета (ВолгГТУ) стал призыв ректора Владимира Лысака «повернуться лицом к предприятиям и к проблемам региона», сообщает 8 ноября пресс-служба вуза.

В своём итоговом выступлении ректор вуза развил мысль проректора по учебной работе, профессора кафедры «Экономика и финансы предприятий» Владимира Кабанова который, выступая ранее, заявил, что «на факультете сложилась непростая ситуация».

«Скопилось много того, что, по сути, не отвечает поставленным задачам, ориентированным на экономику региона. Поэтому факультет нуждается в трансформации, чтобы освободиться от наносного и усилить те направления, которые будут эффективными для региона и результативными для вуза», — сказал Кабанов.

«Факультет не ориентирован на те цели, которые стоят перед регионом и, соответственно, перед нашим университетом, имеющим статус регионального опорного вуза. И вам необходимо повернуться лицом к предприятиям, к проблемам региона», — заключил ректор Владимир Лысак.

В пресс-службе вуза отметили, что в ходе заседания «один из основных вопросов повестки обсуждался особенно бурно, и не без оснований». Выступающие деканы факультетов сообщили о целом наборе проблем: резком снижении набора на химические направления, низкой публикационной активности, резком уменьшении выпуска бакалавров и других. По этим вопросам спикерами были внесены предложения по исправлению ситуации.

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