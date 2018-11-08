Китай планирует арендовать 150 тыс. га земли в Красноярском крае

Красноярск, , 10:44 — REGNUM Китай намерен инвестировать до 10 миллиардов юаней (около $1,5 млрд) в лесопереработку в Красноярском крае.

Как сообщил вице-губернатор Красноярского края Анатолий Цыкалов в интервью информслужбе «Россия-Китай: главное», на начальном этапе китайская сторона планирует инвестировать порядка миллиарда юаней в глубокую переработку древесины и отходов переработки. После этого планируется строительство целлюлозно-бумажного комбината.

В Красноярском крае сосредоточено 15% лесного фонда России. В настоящее время заготавливается 20 млн кубометров в год, тогда как разрешённый объём заготовок — 82 млн кубометров, подчёркивает Цыкалов.

Чиновник также отметил, что российская сторона выдвинула ряд требований при развитии лесопереработки. Так, компания должна быть зарегистрирована в Красноярском крае, при строительстве мощностей необходимо задействовать российские строительные компании. Уточняется, что китайская сторона с этими условиями согласилась.

Между тем, как сообщают РИА Новости, Китай намерен арендовать в Красноярском крае 150 тысяч гектаров земли «под сельскохозяйственные нужды».

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, общая площадь охраняемого лесного фонда в Красноярском крае — 158 млн га.