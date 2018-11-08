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В Свободном пообещали возвращать до 50% капитальных затрат на проекты

Экономика

Продукт разрабатывается в целях активизации предпринимательства

Свободный, Амурская область, 8 ноября 2018, 09:58 — REGNUM  В соответствии с программой поддержки малого и среднего бизнеса, которую разрабатывают СИБУР и Агентство по привлечению инвестиций Амурской области, инвесторы в проекты на территории города Свободный и Свободненского района смогут возвращать до 50% капитальных затрат, сообщает 8 ноября пресс-служба Минвостокразвития России.

Подчеркивается, что проекты должны быть направлены на формирование комфортной городской среды. В рамках разрабатываемого продукта выбирать и кредитовать под доступный процент проекты будет Агентство по привлечению инвестиций Амурской области. При этом получение компенсации станет возможным после закупки и монтажа основного оборудования в рамках согласованного бизнес-плана.

«Данный продукт разрабатывается Амурской областью и СИБУРом в целях активизации предпринимательства в Свободном», — пояснил советник председателя правления ООО «СИБУР» Владислав Кузнецов, сославшись на опыт реализации подобной программы в Тюменской области.

В министерстве отметили, что импульсом к разработке мер поддержки местного бизнеса стал дефицит предложения в сфере услуг в Свободном.

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