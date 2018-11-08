На северо-западе Китая раскрыт межрегиональный наркокартель

Ланьчжоу, Китай, , 09:49 — REGNUM Полиция провинции Ганьсу на северо-западе Китая раскрыла межпровинциальный наркокартель, задержав при этом восемь подозреваемых и изъяв 30 кг героина, сообщает 7 ноября агентство Синьхуа.

По сведениям полиции города Ланьчжоу, столицы провинции, наркоторговцы периодически перемещались между провинциями Ганьсу и Юньнань, чем привлекли особое внимание в мае текущего года. Подозреваемые были задержаны на скоростной трассе на выезде из Ланьчжоу 16 сентября. В автомобиле находилось 40 упаковок героина весом 14 кг. Весь груз был изъят на месте.

В то же самое время еще один ключевой подозреваемый и двое его подельников, пытавшиеся уйти, были задержаны полицией. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, на юго-западе Китая в провинции Юньнань был раскрыт крупный наркосиндикат. Власти изъяли 128 кг метамфетамина в пограничном городе Сидин.

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