С авиазавода Ростовской области хотят взыскать более 17 млн рублей

Ростов-на-Дону, , 09:44 — REGNUM Заявление к Таганрогскому авиационному научно-техническому комплексу имени Бериева подано в Арбитражный суд Ростовской области. Истцом выступает АО «Концерн радиостроения «Вега». Сумма исковых требований превышает 17 млн рублей, следует из документации, опубликованной на сайте «Электронное правосудие».

Заявление пока не было принято судом к производству, о других подробностях иска не сообщается.

Стоит отметить, что Арбитражный суд Москвы недавно принял к производству исковое заявление АО «ОАК-Транспортные самолёты» к авиазаводу. Компания планирует взыскать с таганрогского предприятия 193,7 млн рублей. Предварительное судебное заседание назначено на 22 ноября текущего года.

Кроме того, на 28 ноября 2018 года назначено судебное заседание по делу о взыскании с таганрогского авиазавода почти 12,6 млн рублей. Соответствующий иск поступил от Министерства обороны РФ.

ИА REGNUM напоминает, что в 2017 году Минобороны РФ отсудило у авиазавода 6,7 млрд рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в текущем году в ходе международной выставки «Гидроавиасалон-2018» ТАНТК имени Бериева подписал контракт на поставку в США самолётов-амфибий Бе-200ЧС и опцион ещё на шесть таких самолётов, а также контракт на поставку двух самолётов-амфибий в Чили и опцион ещё на три таких самолёта.

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