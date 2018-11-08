Истощённая птицефабрика в Оренбуржье: птица гибнет, люди бастуют

Сорочинск, Оренбургская область, , 09:47 — REGNUM В Оренбургской области на сорочинской птицефабрике «Родина» работники объявили забастовку. С 1 ноября люди отказываются работать. Причина для такой меры — долги по зарплате, сообщил корреспонденту ИА REGNUM второй секретарь обкома КПРФ Владислав Рябов.

Он также отметил, что 29 ноября под сокращение попадут 30 работников предприятия. Попытки коммуниста выйти на собственника и директора не увенчались успехом.

По неофициальным данным, фабрикой владеет Георгий З., но в документах в составке руководства или учредителей его фамилии нет. По информации регионального министерства труда и занятости, директор ООО «Птицефабрика «Родина» Ирина Черникова была дисквалифицирована. Учредителем является Сергей Рыбин. Согласно выписке ЕГРЮЛ, гендиректором является Татьяна Гуз.

«Все мы очень много раз слышали высказывания политиков новой волны о преимуществе рыночной экономики, её прогрессивной роли, о эффективных собственниках и т.п. К сожалению, на практике они оказались пустыми декларациями», — считает Рябов.

По его словам, раньше птицефабрика была градообразующем предприятием, на нём работало 700 человек. Сейчас трудятся около сотни человек, и тех постепенно сокращают.

Многие работники, не видя перспектив, сами увольняются и уезжают в другие города в поисках новой работы и хорошего заработка. Эксперты считают, что работа предприятия зависит от его собственника. Если владелец будет продолжать такую безграмотную и губительную политику, то птицефабрика «Родина» прекратит своё существование, несмотря на то, что сейчас продукция таких заводов востребована.

В правительстве Оренбургской области о кризисе на предприятии знают, более того, чиновники регулярно обсуждают сложившуюся ситуацию. Минсельхоз пытался договариваться с поставщиками о комбикормах, поскольку на фабрике настоящий голодомор, птица гибнет. Однако поставщики, зная о плачевном финансовом состоянии птицефабрики, уже с трудом идут на контакт. Проверки фабрики затруднительны из-за того, что она является частной собственностью.

Работники говорят, что с ними пытаются рассчитываться птицей. Один птичник признался, что взял в одну руку с десяток кур, а по ощущениям, как будто всего двух. Птица истощена из-за недостатка кормов.

Примечательно, что в августе работники также объявляли забастовку. Тогда на фабрику выезжали силовики, правоохранители, общественники и чиновники, а собственник пообещал выплатить зарплату. Владислав Рябов утверждает, что прокурор тогда разводил руками, мол, ничего сделать не могут, поскольку в данном случае речь о споре хозяйствующих субъектов. Такая же реакция была со стороны администрации Сорочинского городского округа. Впоследствии следственные органы сообщили о возбуждении уголовного дела по факту невыплаты зарплаты.

В настоящее время арбитраж рассматривает дело о банкротстве птицефабрики. В октябре предприятию дали срок для попытки финансового оздоравления — до 22 ноября. Но то, что сегодня происходит на фабрике, не вселяет надежду на благоприятный исход. По неофициальным данным, в период забастовки, объявленной работниками, администрация предприятия нашла сомнительный выход — на завод привозят штейкбрехеров.

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