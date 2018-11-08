Товарооборот России с Южной Кореей вырастет в 1,5 раза к 2020 году

Сеул, , 08:32 — REGNUM Уже в ближайшие несколько лет товарооборот между Российской Федерацией и Республикой Кореей значительно увеличится. По прогнозам, к 2020 году рост будет более чем в полтора раза — с $19,2 млрд в 2017 году до $30 млрд к 2020 году. Об этом в ходе первого российско-корейского форума межрегионального сотрудничества заявил южнокорейский посол в РФ У Юн Гын.

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Он отметил, что в 2020 году будет отмечаться 30-летие установления дипломатических отношений между РФ и Кореей. Помимо увеличения товарооборота к этой дате планируется достичь ежегодного туристического обмена в один миллион человек, сообщают «Вести.Экономика».

Напомним, сегодня, 8 октября, в Корее стартовала официальная часть Российско-корейского форума межрегионального сотрудничества. Накануне в городе Пхоханг прошла торжественная церемония открытия мероприятия. В нем принимают участие девять субъектов Дальневосточного федерального округа РФ и 17 самостоятельных регионов Республики Кореи.

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На форуме администрации регионов двух стран укрепляют деловые связи и обсуждают перспективы реализации совместных проектов в рамках концепции «9 мостов сотрудничества», которую поддерживают президент России Владимир Путин и президент Республики Кореи Мун Чжэ Ин. Она предполагает развитие таких направлений, как газовая промышленность, железнодорожное сообщение, портовая инфраструктура, электроэнергетика, Северный морской путь, судостроение, сельское хозяйство, рыболовство, а также создание совместных предприятий и, соответственно, новых рабочих мест.

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