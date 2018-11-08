Китай в октябре рекордно сократил свои валютные резервы

Пекин, , 08:07 — REGNUM Валютные резервы Китая в октябре на фоне торгового противостояния с Соединенными Штатами снизились до 18-месячного минимума и составили $3,053 трлн. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные китайского регулятора.

Отмечается, что снижение на $33,93 млрд стало наиболее крупным падением уровня валютных резервов КНР с декабря 2016 года. По словам представителей Народного банка Китая, такая массированная продажа валюты связана с корректировкой цен на глобальные активы и с ростом индекса доллара США на 2,1%.

Напомним, 1 ноября китайские СМИ объявили о том, что юань продолжает ослабевать по отношению к доллару США. После падения курса китайской валюты на 24 базисных пункта 1 ноября, её курс составил 6,967 юаней за доллар США.

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