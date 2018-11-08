Вторая попытка: мэрия Перми продаёт бывший автобусный парк

Пермь, , 07:47 — REGNUM В Перми горадминистрация выставила на продажу крупный имущественный комплекс, на территории которого ранее находился автобусный парк.

Начальная цена лота — 106 млн рублей. Аукцион назначен на 4 декабря 2018 года. Имущественный комплекс состоит из 10 отдельно стоящих зданий, в которых находятся офисные, производственные и складские помещения общей площадью 22,1 тыс. квадратных метров. В стоимость лота также входит и движимое имущество комплекса, например, указаны бойлер, узел учёта тепла, станки, насосы.

Примечательно, что мэрия уже второй раз пытается продать бывший автобусный парк. Весной 2018 года комплекс выставлялся на тендер за 133,6 млн рублей, однако покупателей не нашлось. После переоценки чиновники вновь продают площадку.