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Вторая попытка: мэрия Перми продаёт бывший автобусный парк

Экономика

Это уже вторая попытка продажи крупного имущественного комплекса

Вторая попытка: мэрия Перми продаёт бывший автобусный парк
Адливанкин Самуил Яковлевич. Русаковский трампарк. 1928

Пермь, 8 ноября 2018, 07:47 — REGNUM  В Перми горадминистрация выставила на продажу крупный имущественный комплекс, на территории которого ранее находился автобусный парк.

Начальная цена лота — 106 млн рублей. Аукцион назначен на 4 декабря 2018 года. Имущественный комплекс состоит из 10 отдельно стоящих зданий, в которых находятся офисные, производственные и складские помещения общей площадью 22,1 тыс. квадратных метров. В стоимость лота также входит и движимое имущество комплекса, например, указаны бойлер, узел учёта тепла, станки, насосы.

Примечательно, что мэрия уже второй раз пытается продать бывший автобусный парк. Весной 2018 года комплекс выставлялся на тендер за 133,6 млн рублей, однако покупателей не нашлось. После переоценки чиновники вновь продают площадку.

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Региональные и муниципальные бюджеты-2018
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