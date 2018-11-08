В Оренбуржье долги перед энергетиками составили почти 5,5 млрд рублей

Оренбург, , 07:30 — REGNUM В Оренбургской области общая сумма дебиторской задолженности предприятий перед энергетиками на сегодня составляет 5,475 млрд рублей. Из них 3,720 млрд рублей — просроченная, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Группы «Т Плюс» в Оренбуржье.

За тепловую энергию и горячую воду долги предприятий региона перевалили за отметку 511 млн рублей, населения — 1,7 млрд рублей. За электроэнергию предприятия задолжали более 2,8 млрд рублей, а население — более 450 млн рублей.

Среди предприятий самым крупным должником является машиностроительный концерн в Орске. Его долг составил 254,523 млн рублей. Напомним, что на заводе «ОРМЕТО-ЮУМЗ» сложная финансовая ситуация. С середины сентября 2018 года предприятие находится в простое. После переговоров с энергетиками на заводе возобновили электроподачу, однако до сих пор отсутствует отопление. В суд подан иск с требованием признать МК «ОРМЕТО-ЮУМЗ» банкротом.

В тройку лидеров по долгам вошли также водоканал Орска (более 94 млн рублей) и МУП ЖКХ Гая (более 41 млн рублей).

Энергетики пытаются бороться с должниками через суд. В частности, возвращением долга занимаются судебные приставы, материалы дела находятся у них в производстве. Под арест попала часть имущества муниципального унитарного предприятия Гая.

Добавим, что сейчас на уровне правительства РФ идут разговоры о введения соцнормы энергопотребления для населения. Ожидается, что проекты нормативных документов представят на рассмотрение в январе 2019 года. Тем временем эксперты полагают, что введение соцнормы только усугубит ситуацию с долгами перед энергетиками.

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