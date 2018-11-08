На российских АЗС подняли цены для корпоративных клиентов

Москва, , 07:12 — REGNUM Крупные сети автозаправочных станций (АЗС) с июня 2018 года начали скрытое повышение цен на топливо для корпоративных клиентов. Об этом пишет 8 ноября «Коммерсантъ».

Отмечается, что сначала корпоративных клиентов лишили скидок по топливным картам, а в настоящее время вводятся так называемые сервисные сборы за пользование топливными картами. В той или иной степени ухудшение условий ощутили корпоративные клиенты «Газпром нефти», «Роснефти» и других сетей заправок, пишет издание.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 ноября председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление, обязывающее Минэнерго РФ и ФАС заключить с нефтяными компаниями соглашение о стабилизации цен на топливо.

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