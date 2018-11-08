Оформление Оренбурга к Новому году обойдётся в 2,5 млн рублей

Оренбург, , 07:00 — REGNUM Администрация Оренбурга объявила об аукционе на оказание услуг по тематическому оформлению городских территорий муниципалитета к Новому году. Тендер назначен на 19 ноября. Начальная цена лота составляет 2 468 400 рублей.

Стоит отметить, в 2017 году цена такого лота составляла 2 328 600. На аукцион поступила лишь одна заявка, а цена тендера не сбивалась.

С 4 декабря в городе начнут устанавливать главную ёлку — возле Дома советов, а также украшать Оренбург новогодней иллюминацией. Традиционно в сквере создадут ледяной городок. Исполнитель контракта, согласно техзаданию, должен будет организовать на главной новогодней площадке города фотозону.

Добавим, высота ёлки перед Домом советов составит 15 метров. Новогоднее дерево украсят светодиодными гирляндами и снежинками. Новогодний городок проработает до 14 января, после чего ёлку и ледяные объекты демонтируют.