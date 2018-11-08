«Почему бы и нет?»: о передаче коллекторам долгов по ЖКХ

Барнаул, , 06:41 — REGNUM Председатель правления ТСЖ «Красноармейский, 53» Константин Емешин положительно отнёсся к намерению Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств разработать и внедрить для поставщиков коммунальных услуг стандарты, по которым они смогут отбирать коллекторские агентства для повышения эффективности взыскания долгов по ЖКХ. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM эту инициативу он, в частности, отметил:

«По собственному опыту как председатель ТСЖ могу сказать, что государственная служба судебных приставов крайне не эффективна. Должники не пускают их к себе в квартиру, и поэтому судебные приставы стараются придумать любой повод, чтобы закрыть исполнительное производство.

Поэтому здесь конечно остается надежда на другие механизмы исполнения решений судов. Коллекторские агентства могли бы занять и нишу досудебного урегулирования задолженности, почему бы и нет? Но это дело новое и поэтому надо делать все осторожно и в рамках строгой нормативной базы».

Как уже сообщало ИА REGNUM, стандарты по отбору и оценке эффективности коллекторских агентств для поставщиков коммунальных услуг разрабатывает сейчас национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств. По оценке её главы Бориса Воронина, коллекторам могут отдать для взыскания долгосрочную просрочку, что составляет примерно 30−50% всех долгов по ЖКХ.

По данным Минстроя, суммарно долги населения за услуги ЖКХ достигли на сентябрь 2018 года 535 млрд руб.

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