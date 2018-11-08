Для интеграции Забайкалья и Бурятии в ДФО создадут проектный офис

Хабаровск, , 06:40 — REGNUM Для интеграции Забайкальского края и Бурятии в Дальневосточный федеральный округ Минвостокразвития РФ создаст проектный офис. Все московские структуры, провалившие ФЦП по развитию Дальнего Востока, займутся теперь ещё двумя депрессивными регионами, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Счетная палата оценила государственную программу развития Дальнего Востока

«В состав проектного офиса войдёт руководство Бурятии и Забайкалья, сотрудники Министерства по развитию Дальнего Востока, работники институтов развития Дальнего Востока. Мы сделаем всё, чтобы преференции развития Дальнего Востока, которые сейчас набирают обороты в 9 регионах, развивались и дали эффект в двух других регионах ДФО. На это будут направлены все наши усилия. Работы предстоит много. Но есть готовность работать слаженно и чётко большой единой командой», — сообщил министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов.

В Минвостокразвития также отметили, что до середины декабря новый проектный офис должен предоставить министру план мероприятий, включающий инструменты развития ДФО — режимы ТОР, свободного порта, целевую государственную инфраструктурную поддержку инвестиционных проектов, использование механизмов единой субсидии и прочие механизмы, которые, по версии Минвостокразвития, уже почти сделали Дальний Восток передовым и процветающим регионом.

Не преминули в министерстве и напомнить, сколько всего уже сделано. И тут налицо явный диссонанс: например, Минвостокразвития сообщает, что запущено 1 375 новых проектов и создано 140 новых предприятий. А новых школ и садиков, в рамках новомодной «единой субсидии» только будет построено — всего 26. Сколько именно школ и сколько садиков — не уточняется. А, напомним, согласно докладу Роспотребнадзора «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения России», с 2015 года в ДФО не введена в эксплуатацию ни одна новая школа. А потребность, между тем, далеко не 26 школ и садиков — сотни.

Читайте также: В ДФО дети учатся в аварийных зданиях: на школы денег нет. А на что есть?

Также Козлов сообщил, что в рамках всё той же «единой субсидии в ДФО будет построена 21 больница. А еще дальневосточным больницам нужны врачи, современное оборудование, нужны автомобили скорой помощи и многое другое.

Но особенно «порадовало» обещание министра Козлова оборудовать учреждения среднего специального образования в ДФО оборудованием по стандартам WorldSlills (международные соревнования молодых рабочих). Это, бесспорно, прекрасно. Только где будут работать выпускники этих заведений? Ведь новые инструменты развития ДФО (ТОРы, свободный порт) дают работодателям право не испрашивать разрешения государства на привлечение иностранной рабочей силы. И работодатели этим правом пользуются исправно — завозят мигрантов из стран Центральной Азии. Обходятся и без мигрантов — нанимают вахтовиков. Вахтовикам, в отличие от жителей северных, например, районов Дальнего Востока, не нужно платить северные надбавки, им вообще не нужны какие-то социальные льготы, а часто случается, что вахтовикам вообще либо не платят, либо недоплачивают. К тому же, вахтовики никак не влияют на развитие территорий присутствия — они живут, как правило, в вахтовых поселках, денег в магазинах не тратят, зарабатывают (если зарабатывают) и уезжают.

Все эти «очень действенные», по версии министра Козлова, инструменты дают эффект, прямо противоположный тому, что принято называть «развитием»: с Дальнего Востока бегут жители, а огромный регион превращается в пустыню.

«Между тем, нельзя сказать, что Забайкалье, присоединившись к ДФО, решит его главную проблему — отток населения. Скорее всё будет ровно наоборот», — убеждены аналитики ИАА Восток России.

В подтверждение агентство привело цифры: за первое полугодие Дальний Восток только за счет миграции потерял 7,4 тыс. человек (в сумме). Небольшое превышение приехавших над уехавшими наблюдалось лишь в трех регионах — Якутии, Чукотке и Камчатке.

Однако тут стоит отметить, что увеличение миграционного притока дают перечисленным регионам как раз те самые вахтовики, которые уж точно не станут постоянным населением.

Читайте также: Развитие ДФО по-камчатски: олигархам льготы и прибыль, народу — ничего?

Миграционные потери Забайкалья за первое полугодие 2018 года составили 2,5 тыс. человек, Бурятии — 1,2 тыс. человек. Таким образом, два новых региона способны только ухудшить демографическую статистику Дальневосточного федерального округа.

К тому же, Забайкальский край известен одним из самых высоких в России уровней безработицы. А, как видим, «новомодные» инструменты по развитию ДФО не дают местным жителям почти никакой надежды на обретение надежных и высокооплачиваемых рабочих мест.

Как сообщало ИА REGNUM, Счетная палата России в очередной раз признала ФПЦ по развитию Дальнего Востока провальной. Причем, в отличие от предыдущих провалившихся программ, на этот раз неудовлетворительная оценка поставлена «программе будущего» — рассчитанной на 2019 — 2021 год. По мнению аудиторов СП РФ, Минвостокразвития так и не смогло решить главные задачи, поставленные президентом России Владимиром Путиным: повышение уровня жизни населения и прекращение оттока жителей в другие регионы страны.

По мнению доктора политических наук Илдуса Ярулина, если правительство России не займется реальным развитием ДФО, оно его потеряет. Огромную пустую территорию, «набитую» всеми, известными науке, полезными ископаемыми, у России просто отберут.

Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции.