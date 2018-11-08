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Экс-главу «Агрокора» Ивица Тодорича выслали в Хорватию

Экономика

В Хорватии его увезли в тюрьму

Загреб, 8 ноября 2018, 05:21 — REGNUM  Великобритания экстрадировала экс-главу хорватской компании «Агрокор» Ивица Тодорича на родину, где его подозревают в хищении $180 млн, сообщает HINA.

Агентство сообщило, что Тодорича передали Хорватии в аэропорту Загреба, куда его привезли из Лондона. Национальное хорватское телевидение вело прямую трансляцию экстрадиции. По прибытию в Загреб Тодорича увезли в тюрьму.

Напомним, Ивица Тодорич в октябре 2017 года был объявлен в международный розыск Генпрокуратурой Хорватии. Он являлся одним из фигурантов дела о хищениях в «Агрокоре». По хорватскому запросу он был арестован в Лондоне в ноябре 2017 года.

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