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Фондовый рынок США: демократы выигрывают, инвесторы — тоже

Экономика

Индекс Dow Jones превысил 26 000 пунктов

Нью-Йорк, США, 8 ноября 2018, 00:21 — REGNUM  Основные индексы фондового рынка США показали серьезный рост в ходе подведения итогов промежуточных выборов в Конгресс, 7 ноября передает агентство Reuters.

К окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 444,78 пункта (1,74%), до 26 079,79 пункта, индекс S&P 500 вырос на 47,9 пункта (1,74%), до 2803,35 пункта, индекс Nasdaq вырос на 162,37 пункта (2,2%), до 7538,34 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе выборов в Конгресс США демократы прибавили 26 мест в Палате представителей и овладели контролем над ней. Сенат остается за республиканцами.

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