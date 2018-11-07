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На Украине упростят переводы за рубеж

Экономика

А также будет проще инвестировать в зарубежные рынки

На Украине упростят переводы за рубеж
Иллюстрация: Samopoznanie.ru

Киев, 7 ноября 2018, 23:24 — REGNUM  Переводы за рубеж и инвестиции на иностранных финансовых рынках будут доступнее на Украине, сообщает 7 ноября «Укринформ».

Согласно сообщению, Национальный банк Украины (НБУ) уже обнародовал постановления, принятие которых упростит работу с инвестициями на иностранных рынках. В частности, лицензии для инвестирования за рубеж будут упразднены, то есть любой гражданин и предприниматель на Украине сможет свободно вкладывать за рубеж.

Также любые операции по переводу денег за рубеж на сумму до 150 тыс. гривен ($5,37 тыс.) не будут требовать проверки, она будет проводиться постфактум.

Напомним, ранее НБУ изменил порядок признания структуры собственности банка непрозрачной.

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Банковское дело
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