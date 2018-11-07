Миллер обсудил с германским министром энергетики «Северный поток — 2»

Москва, , 22:54 — REGNUM Председатель правления российской государственной корпорации «Газпром» Алексей Миллер обсудил с министром экономики и энергетики Германии Петером Альтмайером ход реализации проекта газопровода «Северный поток — 2». Об этом сегодня, 7 ноября, сообщает пресс-служба компании.

В сообщении сказано, что Миллер и министр Альтмайер обсудили вопросы сотрудничества. Кроме того, особое внимание было уделено строительству газопровода «Северный поток — 2».

Уточняется, что Миллер и Альтмайер отметили обоснованность реализации проекта газопровода «Северный поток — 2» высокой востребованностью действующего газопровода «Северный поток», а также растущим спросом на российский газ в Европейском союзе.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Альтмайер уже заявлял, что считает строительство «Северного потока — 2» — необходимым и правильным решением, но при этом он же высказывался за сохранение транзита российского газа через Украину.