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Миллер обсудил с германским министром энергетики «Северный поток — 2»

Экономика

Власти Германии считает данный проект крайне необходимым

Москва, 7 ноября 2018, 22:54 — REGNUM  Председатель правления российской государственной корпорации «Газпром» Алексей Миллер обсудил с министром экономики и энергетики Германии Петером Альтмайером ход реализации проекта газопровода «Северный поток — 2». Об этом сегодня, 7 ноября, сообщает пресс-служба компании.

В сообщении сказано, что Миллер и министр Альтмайер обсудили вопросы сотрудничества. Кроме того, особое внимание было уделено строительству газопровода «Северный поток — 2».

Уточняется, что Миллер и Альтмайер отметили обоснованность реализации проекта газопровода «Северный поток — 2» высокой востребованностью действующего газопровода «Северный поток», а также растущим спросом на российский газ в Европейском союзе.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Альтмайер уже заявлял, что считает строительство «Северного потока — 2» — необходимым и правильным решением, но при этом он же высказывался за сохранение транзита российского газа через Украину.

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Северо-Европейский газопровод (Nord Stream)
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