Костромская милиция выяснит куда ушли деньги дольщиков «Костромагорстроя»

Кострома, , 22:53 — REGNUM Руководителей «Костромагорстроя» подозревают в хищении, незаконному использованию или растрате денежных средств дольщиков, сообщает областное телевидение «Русь». Материалы по факту расходования средств дольщиков направлены следователям областного управления МВД.

В регионе продолжаются работы по поиску инвесторов для завершения строительства проблемных домов. Еженедельно костромская администрация проводит информационные встречи с дольщиками «Костромагорстроя» по каждому объекту. На очередной встрече местные власти сообщили о ходе расследования в отношении растрат денежных средств участников долевого строительства.

«Проводилась процессуальная проверка по сообщениям о преступлениях, связанных с мошенничеством в ИСПО Костромагорстрой, По результатам проверки выявлены достаточные данные, указывающие, что совершено преступление. Есть законные основания для возбуждения уголовного дела. Материалы были переданы на уровень областного МВД по Костромской области, чтобы проверить, кто из должностных лиц Костромагорстроя мог быть причастен к хищению денежных средств, незаконному использованию, либо растрате денежных средств дольщиков, которые должны были быть направлены на долевое строительство», — отмечает прокурор города Костромы Александр Безрукавый.

ИА REGNUM напоминает, что в отношении директоров «Костромагорстроя», которым руководит депутат областной думы Евгений Нагоров, возбуждено восемь уголовных дел. В июле 2018 года офис компании по решению Свердловского суда Костромской области был арестован.

ГТРК «Кострома» ранее сообщала, что из-за проблем с невыплатой заработной платы работникам «Костромагорстроя» Евгений Нагоров был исключен из партии «Единая Россия». Также бывший партиец заявил, что слагает себя депутатские полномочия.

Отметим, что компания «Костромагорстрой» не завершила строительство 5 многоквартирных домов: 4Б, 9А и 9Б в микрорайоне Новый город в Заволжье, дом № 11 по Рабочему проспекту и дом № 49 по улице Галичской. Местные власти нашли новых инвесторов, которые завершат строительство 2 проблемных домов: в Новом городе и на Рабочем проспекте